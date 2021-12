In Onda, Guido Crosetto: "Quell'albero dietro le spalle...". Concita De Gregorio lo dice davvero, gelo in studio sul "Natale"

11 dicembre 2021 a

Guido Crosetto è intervenuto in collegamento a In Onda, la trasmissione del fine settimana di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio. Quest’ultima è stata piuttosto pungente nei confronti dell’imprenditore che ha fondato Fratelli d’Italia, soprattutto in relazione al “Natale conservatore” di Atreju, dove Giorgia Meloni si sta confrontando anche con gli avversari politici.

Siccome Crosetto si è presentato in collegamento con un albero di Natale alle sue spalle, la De Gregorio ha colto la palla al balzo per chiedergli se fosse un albero “conservatore o progressista”. La reazione di Crosetto è stata ovviamente stranita, dovuta alla domanda poco convenzionale: “Non lo so, non mi sono neanche posto il problema - ha risposto - le palle le ha scelte mio figlio che ha sei anni, quindi non penso che abbia ancora degli istinti conservatori o progressisti. Le luci invece le ho prese io, sono patito di queste cose, ho fatto vedere ai tecnici di La7 tutte le combinazioni. Per il resto non saprei dire se il mio albero presenta elementi conservatori o progressisti”.

In seguito Crosetto è stato interpellato sul “campo largo” in vista della partita del Quirinale: “Io amo i campi larghi perché ti obbligano a confrontarti con gli altri. Uno dei problemi della politica è quello di chiudersi in se stessa e in slogan, quindi ben vengano i campi larghi”.

