Striscia la notizia, Concita De Gregorio: "Non sono dati che conosco, ma...". La gaffe che imbarazza pure Parenzo

Numeri a casaccio a In Onda, su La7. David Parenzo ascolta perplesso Concita De Gregorio, che si esibisce in un excursus storico ricco di imbarazzanti imprecisioni. E Striscia la notizia, come al solito, infierisce. L'ex direttore dell'Unità, penna di pregio di Repubblica, spiega. "Nel 500 la peste fece miliardi di morti, forse". Davvero? No.

"Una ricostruzione storica un po' ardimentosa", introduce il servizio Sergio Friscia, conduttore insieme a Roberto Lipari del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. "La peste nel '500 sterminò migliaia e migliaia di persone. Miliardi di persone, se c'erano". Quindi, con onestà intellettuale, aggiunge: "Non sono dati che conosco...".



Concita De Gregorio, la gaffe sulla peste: guarda il video su Striscia la notizia

"E si vede che non li conosci - la inchioda Striscia -. Nel 500 un miliardo di persone non c'era in tutto il mondo. A giudicare da come spara i numeri, lo so dove ha studiato - conclude Friscia -. All'università dell'ingegner Cane". E via col video di repertorio del mitologico personaggio di Fabio De Luigi a Mai dire gol, quello dei "milioooooni, cifre che fanno girare la testa". Come dargli torto.

Per la cronaca, la puntata di In Onda era dedicata come spesso accade al Covid e al Super Green pass, e il parallelo tra epidemie azzardato da Concita non è stato riuscitissimo.

