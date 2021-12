Povia positivo al Covid? "Quando i cretini fanno...". Insulti-vip al cantante: "Se ti ammazzano senza pietà"

13 dicembre 2021 a

Insulto o citazione? Nino Cartabellotta commenta su Twitter con perfida ironia il contagio da Covid di Povia, cantante dichiaratamente no vax e no green pass, e sul presidente della Fondazione Gimbe si scatena un putiferio. Un cortocircuito social a cui in questi quasi due anni di pandemia ci siamo purtroppo abituati, un clima di latente e perenne guerra civile di cui sarebbe meglio fare a meno.

Si parte con la notizia del contagio di Povia. Cartabellotta scrive: "Finchè i cretini fanno(eh) Finchè i cretini fanno(ah) Finchè i cretini fanno "boom" #Povia". Una citazione testuale di una delle più famose canzoni del cantautore I bambini fanno oh, Ma i versi usati non sembrano casuali e l'intento vagamente denigratorio è per molti utenti, soprattutto gli agguerritissimi no vax, è evidente. Così iniziano a piovere insulti su Cartabellotta.

Si schierano contro di lui Claudio Borghi, deputato leghista punto di riferimento dell'universo anti-vaccino, e Nicola Porro. Ma i tweet degli utenti non vip sono i più feroci: "Un giorno verrà chiesto conto ai MEDICI di esternazioni come queste, prive di educazione, di etica e di morale. Quanto in basso è caduta l’arte medica nel nostro Paese…..". O ancora: "Perché ammalarsi è reato? Non curare le persone invece è reato eccome... Bisognerebbe appurare se è stato reato colposo o doloso!?!". Centinaia sono quelli con gli insulti più diretti e beceri all'indirizzo del presidente di Gimbe, la fondazione che ogni settimana stila il "bollettino" della curva pandemica in Italia dando importanti indicazioni sulla lotta al Covid.

"Sono positivo con carica bassa, sto bene", aveva avvertito Povia, spiegando il motivo della sua assenza a un evento a Genova contro il Green pass. La polemica dunque, fortunatamente, è tutta sul lessico. E Cartabellotta si difende spiegando di non aver insultato nessuno ma di aver soltanto usato il testo di Povia e contrattacca pubblicando uno dei tanti tweet ricevuti: "Se i no vax ti ammazzano senza pietà, fanno bene".

