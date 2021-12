Veronica Gentili, "facciamo...?": la 'proposta indecente' a pochi minuti dalla diretta

14 dicembre 2021 a

a

a

Si spengono le telecamere e i riflettori, finita un'altra puntata di Controcorrente, il format condotto da Veronica Gentili nel weekend su Rete 4. E, anche in questo caso, la giornalista non cambia lo script: anticipa il suo look e rinnova l'appuntamento con la trasmissione su Instagram. Il tutto a pochi minuti dalla diretta

E lo studio si ferma: Veronica Gentili in onda così. Scollatura esagerata, bollori su Rete 4 | Guarda

Ecco insomma che Veronica Gentili posta un rullino di fotografie che ovviamente la riguardano e la ritraggono sul social. Elegante, di bianco vestita e scollatissima, propone tre scatti che mostrano il suo outfit da tre differenti angolazioni. E a corredo delle immagini, ecco la proposta "indecente" rivolta al suo pubblico: "Facciamo serata?". Nel suo studio, ovviamente, quello di Controcorrente...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.