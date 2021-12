Andrea Crisanti a L'aria che tira, la confessione: "Ciò che nessuno sa sul mix di vaccini", il buco nero del siero

14 dicembre 2021 a

a

a

Andrea Crisanti non smette di porsi domande anche “scomode” e di dire quello che pensa sull’emergenza Covid e soprattutto sui vaccini. Quest’ultimi sono l’unica vera arma attualmente disponibile per contrastare la pandemia, ma il microbiologo mette spesso in evidenza alcune “zone d’ombra” che li riguardano. Intervenuto in collegamento con Myrta Merlino a L’aria che tira, Crisanti è stato interrogato su quanto funziona il mix di vaccini: “Non abbiamo dati, non sappiamo quale sia la protezione”.

"Ne ha smosse grandi quantità". Stato di emergenza, la verità di Crisanti: dietro la proroga una questione di soldi?

Eppure l’eterologa è ormai diventata la routine in questa nuova fase della campagna di vaccinazione. “Abbiamo bisogno di capire il livello di protezione, non lo otteniamo dai trial delle case farmaceutiche - ha dichiarato il microbiologo - non ho dubbi sul fatto che il mix protegga per un certo periodo, però non abbiamo i dati per capire”. Tra l’altro sull’eterologa il primo a sbilanciarsi fu proprio Mario Draghi, che dichiarò quanto segue nella conferenza stampa dello scorso 18 giugno: “L’eterologa funziona, io stesso ho prenotato per farla. Ho più di 70 anni, la prima dose che ho fatto con AstraZeneca ha dato una risposta di anticorpi bassa e allora mi si consiglia di fare l’eterologa”.

"A che livelli è la trasmissione del Covid tra vaccinati". Bomba dalla Berlinguer, una verità da incubo: scenari nefasti

“Il problema è capire qual è la miglior combinazione - ha evidenziato Crisanti - in questo momento non lo sa nessuno perché nessuno ha fatto uno studio per capire quale combinazione dia la risposta più elevata e più duratura”.

"Cosa non ci fanno sapere". Crisanti, operazione verità: "censura di Stato" sul vaccino? | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.