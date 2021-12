DiMartedì, rissa tra David Parenzo e Zhok: "Ti serve un ripasso", "Ciccio stai al tuo posto". Volano stracci

15 dicembre 2021 a

"Errare è umano ma perseverare è diabolico". David Parenzo attacca il professore di filosofia Andrea Zhok, in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7. "La società non è fatta di monadi singole che non interagiscono, è un sistema complesso. Caro professore, se noi non riconosciamo che ci sono delle regole lei può decidere di non vaccinarsi, ma poi non può urlare alla dittatura sanitaria perché non esiste", sbotta il conduttore di In Onda.

A quel punto il professore si infuria: "Non mi spieghi la teoria della intersoggettività tra le persone, perché non è il caso", ribatte. "Le serve un piccolo ripasso...", lo provoca Parenzo, "Dai, ciccio... Stia al suo posto", risponde Zhok. "C'è una responsabilità collettiva che si può soddisfare con il tampone che ha una sicurezza superiore rispetto al green pass, che", insiste il filosofo, "dà delle garanzie molto basse rispetto alla contagiosità".

Zhok ha anche avuto un'accesa discussione con Pier Paolo Sileri. "Questo docente dice una marea di baggianate. Quanti sono i ragazzi che sono andati in ospedale tra gli 850mila positivi in età pediatrica? Non lo sa? Non lo sa perché lei non sa nulla, lei è il classico sofista, viene qui con 4 numeri, fa il gioco delle tre carte e dice delle stupidaggini enormi", lo ha zittito il sottosegretario alla Salute. "Non sa nulla! Zero, zero, zero. Lei non sa quello che dice".

