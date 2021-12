CartaBianca, Antonio Contri su tutte le furie con Bianca Berlinguer: "Una trappola infame, poi dietro le quinte..."

16 dicembre 2021 a

Alberto Contri torna a far parlare. Il professore di Comunicazione Sociale, dopo essere stato protagonista di un acceso dibattito con Andrea Scanzi a CartaBianca, si scaglia contro Bianca Berlinguer. "Insegno comunicazione da 25 anni, ma ho scoperto solo in questa occasione che i talk show sono la riproduzione dei giochi dei gladiatori degli antichi romani. A 'Cartabianca' ho subito un'aggressione senza precedenti, mi hanno teso una trappola e glielo sottoscrivo di sicuro: non ci tornerò mai più, sono assolutamente pentito". Secondo quanto raccontato da Contri all'Adnkronos, inizialmente il programma di Rai 3 aveva nominato un parterre di ospiti che lui definisce "equilibrato". Per questo - prosegue - "ho accettato in buona fede, invece mi sono trovato accanto Scanzi, della cui presenza non mi avevano nemmeno avvisato".

Ma non è finita qui, perché il docente Iulm si toglie ancora qualche sassolino dalla scarpa: "È stata un'aggressione senza precedenti, infame. Mi sono ritrovato con accanto Scanzi, che è persona senza vergogna che ne ha fatto di tutti i colori, come saltare la fila per il vaccino togliendo il posto a chi aveva diritto". Il professore ne ha anche per la conduttrice che, a suo dire, "si è comportata veramente male. Anche la battuta in cui ha sottolineato che stavo uscendo dalla parte sbagliata, come se fossi un vecchio rin*** era veramente fuori luogo. Se questo è il giornalismo siamo ridotti molto male".

Infine Contri svela un retroscena che le telecamere di Viale Mazzini non hanno ripreso: "Una volta uscito, dietro le quinte mi hanno implorato in ginocchio di rientrare. Ma non succederà mai più: noi che abbiamo idee alternative siamo diventati il cibo dei gladiatori che serve per alimentare il sangue dall’arena, grazie ma no".

