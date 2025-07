Jannik Sinner, Mauro Corona fa calare il gelo: "A un maschio, qualche doping..."

La vittoria di Jannik Sinner scatena anche Mauro Corona. Lo scrittore, ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, si dice "molto contento" del risultato del tennista numero uno al mondo. Uno sportivo, che a differenza di altri, "non dà in escandescenze, non fa sceneggiate" e che, al massimo, si concede "un gesto di vittoria". "Gli sportivi, quando vincono, non vincono solo per se stessi - spiega Corona nella puntata in onda martedì 15 luglio su Rete 4 -, ma gratificano anche noi di una soddisfazione. Ci tolgono un po' dai nostri fallimenti, dalle nostre paure, dalle nostre ansie, angosce. Sono qualcosa che aiuta noi a vedere la vita".

Al contrario, "quando uno sportivo, è successo a volte nel ciclismo, quando si dopa o prende cose per rendere meglio, non tradisce solo lo sport e se stesso. Tradisce tutti noi che abbiamo fiducia in lui e ci sentiamo riscattati dalle loro vittorie. Loro sono fondamentali per la nostra vita umile e faticosa". D'accordo con il discorso di Corona la conduttrice. Almeno fino a quando l'ospite in collegamento non si lascia andare a una battuta delle sue.