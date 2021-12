Zona Bianca, rissa tra Alberto Contri e Matteo Bassetti: "Deve parlare al circo", "Conflitto di interessi"

16 dicembre 2021 a

Un acceso botta e risposta quello che c'è stato tra Matteo Bassetti e Alberto Contri a Zona Bianca su Rete 4. Quando il professore, noto per le sue posizioni su vaccini e green pass, ha iniziato a elencare dei dati per sostenere la propria contrarietà al certificato e il proprio scetticismo sull'efficacia dei vaccini, l'infettivologo del San Martino di Genova si è mostrato molto perplesso: "Non so dove abbia preso questi dati. Avete detto una serie di cretinate in questi mesi, per cui avete sulla coscienza moltissime persone che sono morte".

Contri però è andato avanti per la sua strada. Anzi ha pure provocato il medico: "L'abbiamo pizzicata varie volte a sbagliare". Quando poi i toni si sono alzati e il confronto si è fatto sempre più ostile, Bassetti non si è più trattenuto: "Non si può parlare di medicina con una persona che non sa la differenza tra una cistifellea e l'appendice, tra un bronco e un alveolo. Ma lei si deve vergognare di dire questi dati!". Con il professore che subito ha replicato: "Questa è una frottola. Lei di frottole ne ha dette tutti gli anni, ma quello che è più grave è che lei è un professore di medicina".

La reazione di Bassetti, a quel punto, è stata molto dura: "Io per dire queste cose ho studiato sei anni di medicina, quattro anni di specialità in malattie infettive e ho pubblicato 600 lavori con oltre 20mila citazioni. Lei cosa ha fatto per parlare e dire le stupidaggini che sta dicendo? In paesi normali gente come lei parla solo al circo!". Ma Contri ha continuato: "È in conflitto d'interessi. Tutto quello che dice è viziato dalle sue consulenze le case farmaceutiche". L'accusa, però, è stata subito respinta al mittente: "L'unico mezzo che lei ha a disposizione è l'insulto personale. Io ho già chiarito quali sono i miei conflitti, che sono regolamentati dalla legge italiana. Per cui eviti di parlare sul personale. Lei ha dei limiti sull'argomento che stiamo trattando".

