Matteo Bassetti e il premio Nobel "rincoglion***": chi lo ha querelato, caso internazionale

11 dicembre 2021 a

a

a

A distanza di alcuni mesi, riemerge la polemica su Matteo Bassetti, che nel corso di un intervento a un evento organizzato a Sutri da Vittorio Sgarbi, si era scagliato contro Luc Montagnier. Quest’ultimo è un premio Nobel che ha perso autorevolezza e considerazione all’interno della comunità scientifica a causa dell’epidemia di Covid, soprattutto per le sue posizioni contrarie ai vaccini.

"Queste sono le Tac di stamattina". Bassetti, polmoni spappolati: cosa state vedendo | Video

E così Bassetti in quell’occasione parlando di Montagnier si espresse con toni molto duri: “Anche i premi Nobel rincoglioniscono. Credo abbia un problema di demenza senile”. Nei giorni successivi si era parlato di una possibile querela da parte del premio Nobel, che però non era ancora mai arrivata. Invece oggi si è appreso che la denuncia è stata depositata lo scorso 12 novembre: lo studio legale a cui si è rivolto Montagnier ha infatti sfruttato i tre mesi di tempo previsti per procedere nei confronti dell’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova.

"Benvenuto nel club". Sapete chi hanno minacciato di morte? Bassetti lascia di sasso la Merlino | Video

Tra l’altro il premio Nobel si è schierato recentemente anche contro la vaccinazione aperta ai bambini: “Sono scandalizzato per il fatto che si vogliano vaccinare i bambini. Stiamo davvero intaccando le generazioni future. Dobbiamo sicurezza alle generazioni future e questo vale anche per l’Rna messaggero che ricevono dal vostro vaccino. L’Rna è totalmente un’incognita e la vaccinazione per tutti è una folla. Una follia vaccinale che non mi trova d’accordo”. Forse Bassetti non ha tutti i torti…

"Ma lei lo sa che alla sua età...". Merlino da godere: la prima domanda al no vax Mattei. E lui sbrocca: "Senta signora" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.