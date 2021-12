Luca Morisi, la mossa clamorosa di Matteo Salvini: che lavoro gli offre, lo schiaffo alla magistratura

17 dicembre 2021 a

Come aveva già fatto intuire Matteo Salvini nell'ultima puntata di Non è l'arena - "se vuole può tornare a lavorare con me anche da subito. La mia porta è spalancata" - Luca Morisi, l'ex guru della Bestia, se il gip di Verona accoglierà la richiesta di archiviazione per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti, potrà rientrare nella Lega. Secondo fonti vicine a Salvini, riportate da Il Fatto quotidiano, per lui potrebbe arrivare una nomina ad hoc come consigliere della comunicazione del segretario.

Sarebbe un modo per il leader della Lega di risarcirlo dopo le polemiche dei mesi scorsi e anche per averlo con sé nella gestione della comunicazione del partito. Salvini con Morisi vuole evitare fughe di notizie. Il ritorno di Morisi, spiegano da via Bellerio, probabilmente sarà ufficializzato a fine gennaio quando il gip avrà deciso.

Sembra però che il suo ritorno non sia gradito dall'ala governista del partito, che a settembre aveva mollato Morisi portandolo alle dimissioni. L'ex guru della "Bestia" però potrà servire a Salvini anche a gestire la campagna referendaria sulla giustizia: il leader della Lega infatti vuole utilizzare il suo caso proprio per perorare la "causa". E portare a casa il referendum.

