Claudio Borghi, "siamo nell'ufficio di David Rossi". E David Parenzo lo insulta: 007 e Mps, si scatena il caos

"Siamo nell'ufficio di David Rossi con il Ris", scrive Claudio Borghi in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. E si scatena lo sfotto sui social. David Parenzo, conduttore de La Zanzara su Radio 24 e di In onda su La7 non resiste e commenta: "Perché siamo? Sei diventato anche un investigatore? 007 dalla Lega con amore...". E Luca Bizzarri, del duo comico Luca e Paolo, ci mette il suo carico da novanta. Con tanto di foto di Sean Connery, scrive: "Borg, Claud Borg". Quindi Parenzo affonda: "Occhio non finisca come l’Ispettore Clouseau". Un botta e risposta che ha scatenato l'inferno sui sociale tra sfotto sfottò e insulti.

Ma al di là degli sfotto, Borghi era a Siena perché fa parte della commissione d'inchiesta e questa mattina 21 dicembre i carabinieri del Ris sono andati nella sede di Banca Mps in Rocca Salimbeni, per effettuare dei rilievi al terzo piano in quello che fu l'ufficio di David Rossi, che era capo della comunicazione della banca. Rossi il 6 marzo del 2013 precipitò dalla finestra del suo ufficio schiantandosi in vicolo Monte Pio.

Ed è stata la Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di David Rossi a disporre la perizia del Ris. Una delegazione della commissione era presente a Siena. Nell'ambito della perizia, previsto un test di trazione sulla sbarra di protezione della finestra, sui fili anti-piccione. Inoltre verrà simulato, con un manichino, un suicidio di una persona di caratteristiche fisiche analoghe a quelle di Rossi. Gli uomini del Ris, da quanto si apprende, stanno effettuando rilievi anche al quarto piano per cercare di capire se l'ex responsabile della comunicazione di Banca Mps possa essere precipitato dalla finestra di una stanza posta a quel piano.

