Corrado Formigli a valanga, rimprovero a Draghi e Speranza? "Questa cosa ci sta sfuggendo di mano"

Non mancano le file per accedere alla farmacia e poter sottoporsi al tampone in vista di cenone e pranzi natalizi. Una situazione descritta da Selvaggia Lucarelli e che scatena anche Corrado Formigli. A poche ore dalla diretta con il suo programma PiazzaPulita su La7, il conduttore rilancia il tweet della collega: "Questa cosa dei tamponi ci sta sfuggendo di mano. Sembra di vedere le code per il pane durante la guerra".

Poco prima la firma di Tpi aveva cinguettato: "Servono gazebi, tendoni per strada in cui la gente possa fare tamponi come in molti paesi d’Europa. Vi racconto la tempesta perfetta Omicron in Lombardia, che presto sarà ovunque. Mentre Draghi e Speranza dormono nel loro sonno perfetto".

E ancora: "Dunque, cari Draghi e Speranza, anziché annunciare decisioni come quella di allargare l’obbligo dei tamponi, occupatevi di chi deve fare tamponi ORA. Non si muore da soli a casa come nel 2020 ma questo abbandono fa morti lo stesso, visto che i positivi circoleranno con più facilità e che un molecolare con una settimana di ritardo dai primi sintomi può ritardare cure e attenzione". Il tutto con a corredo una foto che lascia interdetti: tantissimi, uno vicino all'altro, davanti alle farmacie in attesa di potersi sottoporre a tampone.

