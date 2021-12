Natale, la confessione della escort: "Non solo uomini, chi viene mentre le donne cucinano"

26 dicembre 2021 a

Nemmeno il Natale frena i tradimenti. A raccontare quanto accade prima del cenone della Vigilia è Simona, escort italiana di 40 anni. La donna, intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 durante "I Lunatici", non ha nascosto di lavorare sempre, Natale compreso. "È ovvio. Gli italiani hanno preso i soldi, quindi bisogna farsi trovare pronti. Il 24 lavorerò fino al pomeriggio e poi andrò a cena per festeggiare la Vigilia e mi preparerò per il cenone".

Riposo invece per il 25, anche se Simona ha ammesso che il suo telefono rimane comunque acceso, perché "se qualcuno mi cerca mi faccio trovare. Per i poveri che non hanno famiglia, non hanno nessuno e magari cercano compagnia". Ma a sconvolgere più di tutto, è la confessione sulle abitudini a ridosso della reunion di famiglia: "La vigilia di Natale, prima dell'ora di cena, si lavora moltissimo. Le donne stanno tutte a cucinare e gli uomini fanno i loro affarucci con noi escort".

In ogni caso nel periodo natalizio non ci sono richieste particolari: "Le cose restano quelle consuete, magari gli uomini si sfogano di più parlando dei problemi che hanno in famiglia o di quanto si annoino a stare con i parenti, le suocere, i cognati. Cose così. Sconti di Natale? Non ne faccio. La qualità si paga e non mi piacciono gli uomini che mercanteggiano. Spesso gli uomini che vengono a Natale mi portano dei regali. Cioccolatini, panettone o altre cose ancora più sostanziose". Ma a recarsi dalle escort non sono solo gli adulti: "Nel periodo natalizio vengono anche tanti ragazzi giovani. Magari prendono i soldi da nonna e poi vengono a spendersi con la escort. Altra cosa: nei giorni natalizi aumenta la percentuale di quelli che fanno cilecca, perché magari hanno mangiato o bevuto troppo".

