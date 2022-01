Non è l'arena, Francesca Donato su Sassoli: "Il vaccino e il sistema immunitario". Esplode lo studio

13 gennaio 2022 a

Sandra Amurri e Francesco Donato, ospiti di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, in onda il 12 gennaio, si scontrano duramente su quanto detto dalla europarlamentare sulla morte di David Sassoli durante l'ultima puntata di DiMartedì, sempre su La7. "Lei ha detto che l'amico Sassoli: spero che le patologie autoimmuni che lo hanno portato alla morte...", inizia a dire la giornalista ma la Donato la interrompe immediatamente e quindi la Amurri la attacca: "Lei non solo ha affermato una cosa falsa, ha fatto una cosa ben più grave. Oltre al delirio di una persona fuori di senno, lei ha insinuato il dubbio che la terza dose avesse generato in Sassoli una malattia autoimmune".

La Donato quindi sgrana gli occhi e la Amurri sbotta: "Non mi faccia queste facce, segua il ragionamento". "È difficile seguirla", ribatte l'europarlamentare da sempre contraria al vaccino. "Lei è al Parlamento europeo e David Sassoli era presidente, questi sono i limiti della democrazia".

"Io ho detto che David Sassoli è morto per una grave disfunzione del sistema immunitario. Questa è la comunicazione ufficiale", risponde la Donato. Quindi interviene Luca Telese: "Lui era malato prima di fare la terza dose". E a questo punto l'europarlamentare chiarisce: "Io dico che le patologie autoimmuni sono un problema che va approfondito, non ho mai insinuato alcunché. Non ho detto questo". "Lei è inqualificabile", commenta rassegnata la Amurri.

