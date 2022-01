Non è l'arena, Francesca Donato: "Vaccinati conteggiati come i no vax in ospedale". Giletti:"Bestialità"

13 gennaio 2022 a

"Lei si rende conto che è una bestialità?". Anche Massimo Giletti ascolta sconcertato la versione di Francesca Donato, europarlamentare uscita dalla Lega a settembre perché no vax e no green pass, in aperta polemica con la linea di Matteo Salvini.

"E togliti questa mascherina!". Clamoroso Giletti: la Amurri litiga con la Donato e lui la zittisce | Video

In collegamento con Non è l'arena su La7, la Donato sostiene che nella quota di "no vax" ricoverati in terapia intensiva, vengano conteggiati anche i vaccinati con doppia dose ancora in attesa del "booster". "Non se ne può più di dire queste cose, basta! Mi scusi onorevole ma perché continua a dire queste cose? Ma basta, ogni volta... Questo è negare la verità", esplode il virologo Fabrizio Pregliasco, in studio.

"Io parlo con i responsabili dei reparti, il problema è la mancanza di personale, ci sono un sacco di medici sospesi, guariti immuni e senza vaccino". A questo punto prende la parola Giletti: "Lei mi ha deviato tutto, io la prossima settimana la farò questa indagine. Ma lei non può dirmi che tutti i primari mentono. Sarebbe una bestialità enorme, non voglio dirle che ho ragione ma non posso pensare che ci raccontano fandonie di questo tipo".

Giletti mostra le immagini delle terapie intensive, Francesca Donato ride: scoppia il caos in studio





"Ci sono dei documenti che certificano come nel dato aggregato dei non vaccinati comprende oggi anche chi ha fatto il vaccino da meno di 15 giorni, chi ha fatto solo la prima dose, o due dosi...". "Questa roba qua è micidiale - la interrompe Pregliasco, imbufalito -, è un modo di togliere la realtà, è pazzesco. Ci sarà sicuramente un margine di errore, ma è il dato macroscopico a livello mondiale che dimostra come il vaccino non copre tutto ma riduce la probabilità di malattia grave".

