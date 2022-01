Meghan Markle beffata dai giudici: vince la causa, ma il risarcimento è da ridere. La cifra-choc

13 gennaio 2022 a

Risarcimento sì, ma da appena 1,20 dollari. È accaduto a Meghan Markle che, dopo aver vinto la causa contro i tabloid, si è vista ripagata con una vera e propria beffa. La moglie del principe Harry, nipote della Regina Elisabetta, fece causa a due magazine per violazione della privacy. Il caso risale al 2019 quando i giornali pubblicarono una lettera che Meghan aveva scritto al padre Thomas l’anno precedente. Una storia per cui il giudice dà ragione alla duchessa di Sussex, perché "aveva ragionevoli aspettative che la lettera rimanesse privata".

Immediata la soddisfazione della diretta interessata: "Questa è una vittoria non solo per me, ma per chiunque abbia mai avuto paura di battersi per ciò che è giusto", ha commentato nella speranza di "rimodellare un’industria dei tabloid che condiziona le persone a essere crudeli e trae profitto dalle menzogne e dal dolore che crea". Fin qui tutte buone notizie per Meghan, salvo la batosta finale.

La Bbc, infatti, svela che l’entità del risarcimento che spetta a Meghan equivale a un dollaro e venti. Una vera e propria presa in giro, ma d'altronde Jason Knauf, ex segretario alle comunicazioni dei Sussex e dei Cambridge, aveva rivelato che la moglie del principe Harry gli avrebbe chiesto aiuto per scrivere proprio quella lettera "sapendo che sarebbe finita sui tabloid".

