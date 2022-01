PiazzaPulita, Selvaggia Lucarelli e l'impensabile confessione su Novak Djokovic: "Perché vorrei un testimonial forte come lui"

14 gennaio 2022 a

Si parla di Novak Djokovic a PiazzaPulita su La7. Qui, nella puntata di giovedì 13 gennaio, a dire la sua sul caso che vede il tennista praticamente fuori dagli Australian Open, Selvaggia Lucarelli. Djokovic ha infatti violato le regole australiane, in quanto non vaccinato, finendo per perdere il visto. Una vicenda che ha fatto parecchio clamore e sulla quale la giornalista non ha dubbi: "Djokovic è diventato un testimonial No vax, ha dimostrato di essere disposto a perdere tanto. Vorrei avere un testimonial pro vax della sua caratura - confessa a Corrado Formigli -, ma non lo vedo".

Poi, tornando all'Italia, la firma di Tpi si dice stupita dalla multa una tantum imposta dal governo agli over 50 che non si vaccinano: "Obbligo vaccinale? Obbligo è una parola grossa. La sanzione di 100 euro è francamente un po' ridicola", tuona. Per poi proseguire: "Certi no vax non cambiano idea neanche in terapia intensiva". D'altronde la Lucarelli ha sempre detto di essere una sostenitrice del vaccino e convinta che i No vax "non li convinci quando hanno una tromboembolia polmonare, li convinci con una multa una tantum da 100 euro. Come no".

Una chiara frecciata al governo, contro il quale la Lucarelli da tempo spara ad alzo zero. "Figliuolo - cinguettava contro il commissario all'emergenza Covid - sei alle prese con la tua prima emergenza e il tuo ruolo è la gestione delle emergenze. Se non l’hai capito, l’impossibilità di fare tamponi per centinaia di migliaia di italiani è un’emergenza. Se non la sai gestire togli almeno la mimetica".

