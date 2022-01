Selvaggia Lucarelli insulta le donne: l'agghiacciante commento a questa foto di Daniela Santanchè

12 gennaio 2022 a

a

a

Selvaggia Lucarelli non si smentisce. Dopo aver preso le difese contro le vittime del cosiddetto "body-shaming", ossia la derisione di una persona nei confronti del suo aspetto, ecco che si prende gioco di Daniela Santanchè. La colpa della senatrice di Fratelli d'Italia? Scattarsi alcune foto e poi aggiungerci dei filtri. E a nulla sono servite le giustificazioni della Santanchè che ha spiegato si tratta di "un gioco, un divertissment" con la segretaria, la Lucarelli preferisce rincarare la dose. La giornalista è arrivata addirittura a pubblicare una foto della senatrice mentre gioca a tennis, sopra il commento "Filtri d'Italia".

"Ho esagerato?". Sconcerto sulla neve, Daniela Santanchè così: non avete visto niente, lì sotto... | Guarda

Un gesto non piaciuto agli utenti di Twitter, che subito si sono scagliati contro la Lucarelli. "Disprezzo la Santanchè per tutto quello che rappresenta politicamente e non, però pensavo che i tempi dell’asilo fossero finiti da un pezzo! Perché poi rompete i maroni con il body-shaming, ma siete i primi a fa sti commenti da q.i. altissimo!", è uno dei commenti. E ancora: "Con tutta la disistima che provo per la Santanche trovo che questo tweet sia una caduta di stile oltre che un potenziale autogol". Finita qui? Neanche per sogno: "Qua sei scivolata, non fare agli altri ciò che non vorresti per te, anche a me sta antipatica, ma la foto è tremenda, preferisco prendermela per ciò che dice non per com'è", le ricorda un'altra ragazza.

Vietato essere ricchi, Daniela Santanchè ricoperta di insulti per il centrotavola: la miseria dei rosiconi | Video

Per la Lucarelli è una vera e propria figuraccia, soprattutto visto che tempo fa diceva: "Ho smesso di subire condizionamenti estetici da tempo. Questo non vuol dire però che certi commenti siano ininfluenti. Anzi. Sono molto influenti. Non su una donna strutturata come me, ma sicuramente su chi non può contare su una scorza altrettanto robusta". Detto da lei...

"Oggi sono più sobria, questo vi piace?". Santanchè incontenibile, lusso sfrenato: come umilia i rosiconi | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.