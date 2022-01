Matteo Bassetti, Adinolfi e le corna in tv: "Se prendo il Covid muoio? Ecco chi è veramente lui"

15 gennaio 2022 a

"Adinolfi, lei è obeso. Dovrebbe vaccinarsi". Matteo Bassetti, in diretta nell'ultima puntata di Dritto e rovescio ha "consigliato" al giornalista e leader del Popolo della famiglia di immunizzarsi contro il Covid in quanto persona a rischio ma lui continua a stare sulle sue posizioni no vax: "Mi fa sorridere questo tentativo di far terrorismo. Il meccanismo è questo: terrorizzare la gente. Bisogna far piangere mia madre che mi chiama e mi dice 'Ecco vedi, se ti prendi il covid muori'", racconta Adinolfi in una intervista a Leggo: "Sono cose che vanno bene per i bambini di 5 anni. Bassetti è un vanitoso che va in tv e prova a prendersi un vantaggio in base a questa pretesa supremazia della scienza. Credo di avergli risposto con la saggezza popolare di chi non si fa intimidire (gli ha fatto le corna, ndr)".

Bassetti, attacca ancora, "è il prezzemolino televisivo e gli piace molto farlo. Rispetto la sua autorevolezza di figlio di primario, però la condizione per cui in due anni di pandemia gli ho sentito dire tutto e il contrario di tutto mi fa capire che questi virologi sono diventati come i politici: ci spiegano i fatti del giorno dopo".

Ma è ben contento che sua mamma - che ha preso il Covid - si fosse vaccinata: "Per mia madre sì", perché "mi ripeteva che senza vaccino sarebbe morta. Io francamente non ho la controprova per cui lei sarebbe deceduta senza vaccini. Sono contento che sia qui con me, che sia andato tutto bene, e che sia stata capace di vivere serenamente la malattia grazie a questa coperta di Linus".

Quindi Adinolfi chiarisce: "Io non sono un anti-vaccinista. Penso anzi che la profilassi vaccinale sia uno strumento utile per i fragili. Non ho un ostilità per il vaccino in se. Ho un ostilità per una campagna che ha costretto i non vaccinati a essere colpiti nei loro diritti fondamentali fino a costruire un regime simile all'apartheid per cui io non posso salire su un autobus".

