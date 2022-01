Cartabianca, Massimo Cacciari si smaschera da solo: "Perché mi sono vaccinato", anche la Berlinguer spiazzata

19 gennaio 2022 a

a

a

Nonostante le numerose critiche al governo sulla gestione del Covid, Massimo Cacciari si è vaccinato. Il filosofo, noto per aver fondato la Commissione Dubbio e Precauzione, ha deciso di sottoporsi alla terza dose di vaccino. Una notizia che ha stupito tanti, al punto che lei stesso è stato preso di mira. L'ex sindaco di Venezia ha spiegato a CartaBianca il motivo dietro le sue azioni: "Io mi sono vaccinato - ha detto senza mezzi termini su Rai 3 da Bianca Berlinguer - perché altrimenti non potevo vivere senza vaccinarmi e quindi ho ubbidito. Non potevo girare, non potevo prendere i treni, fare convegni e lezioni. Quando polemizzo con le regole del governo, i giornalisti mi prendono per no-vax".

"Se lo eleggono presidente, emigro". Cacciari umilia Casini e si schiera: "Chi voglio al Quirinale", una grossa sorpresa

Non solo, perché raggiunto da Repubblica, il filosofo aveva anche ammesso di essere obbediente nei confronti dei decreti legge: "Mi sono vaccinato e mi sarei vaccinato ugualmente senza questa politica accentratrice, paternalistica, semi-autoritaria. Il giudizio sul vaccino e la sua utilità non c'entra nulla con quello sugli strumenti adottati per combattere il Covid e meno ancora sulla politica sanitaria di questo governo e di quelli passati. Non critico l'automobile perché c'è un codice della strada pazzo".

"Solo una vera guerra può giustificare questa roba". Massimo Cacciari, la bordata: nel mirino c'è Sergio Mattarella

E ancora: "Non vedo alcun caso. Ho fatto il vaccino. Sei costretto a farlo, alle leggi si obbedisce. I filosofi obbediscono alle leggi, anche quando le ritengono totalmente folli. Socrate insegna". Una decisione che ha scatenato la moltitudine di No vax: "Dopo tutto quel casino messo su, ora cambia idea?", scrive un utente sui social, "diamine, ma come è possibile, ma siete tutti schiavi?", "che grande delusione, lo vedete che questi vi prendono in giro?".

"Schiavo, era meglio morire": orrore contro Massimo Cacciari dopo la retromarcia sul vaccino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.