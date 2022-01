Covid, "a ottobre nuova ondata e scelte impopolari": Italia, un'agghiacciante profezia sul nostro futuro

21 gennaio 2022 a

Il bollettino del 21 gennaio mostra un calo dei ricoveri, dei contagi e dei decessi da Covid. Eppure per Walter Ricciardi, consulente di Roberto Speranza, la guardia non va abbassata. "A ottobre ci sarà una nuova ondata e serviranno scelte impopolari”, è la profezia rilasciata ai microfoni di Radio24. Per il docente di Igiene all’università Cattolica attraverseremo una primavera buona e un'estate ancora meglio, "ma poi il virus ritornerà a circolare perché noi il virus lo inseguiamo, ma non l’anticipiamo e quindi lui torna a farsi sentire".

Il timore è anche l'arrivo di nuove e ben più pericolose varianti dalle quali nemmeno il vaccino riuscirà a proteggerci. "Sono due anni - spiega l'esperto - che c’è questo circolo, nella speranza che non arrivino varianti più pericolose. L’immunità che ci dà il vaccino, che è un salvavita, perché fa la differenza tra la vita e la morte tra l’ospedalizzazione ed il benessere, però non protegge dalla circolazione del virus, perlomeno non protegge completamente. Dobbiamo affiancare alla vaccinazione anche altre scelte impopolari che però ci consentono di vivere tranquillamente".

Ricciardi mette le mani avanti a chi lo accusa di seminare allarmismo: "Non sono un alfiere del terrore, sono il suggeritore di soluzioni basate sull’evidenza scientifica che non sono state seguite così siamo ancora nella pandemia. Se guardo a ritroso non mi sembra di aver fatto errori". Altrettanto nero il futuro pensato da Bill Gates, che ha detto chiaro e tondo che ci dobbiamo preparare "ad affrontare un altro agente patogeno capace di causare un tasso ancora più elevato di morti o malattie gravi". Frasi forti, ma che Ricciardi non si sente di smentire: "Ci ha sempre preso, è dal 2013 che avverte, l’ha fatto in uno speech Ted, la sua copertina su Time dice esattamente questo, aveva predetto una pandemia. Vuole metterci in guardia, vuole dirci, preparatevi. Tutti quelli che dicono la verità non la dicono perché sono dei menagramo ma la dicono perché vogliono cercare di evitare i problemi. Bill Gates fin qui ci ha sempre preso ribadisco".

