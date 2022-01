Diego Fusaro, "e come mai Bill Gates...". Covid, l'ultima agghiacciante accusa: complotto ed ecatombe

23 gennaio 2022 a

a

a

Un distillato di "perle" negazionisti e cospirazioniste, il profilo Twitter di Diego Fusaro, il filosofo no-vax e no-green pass che rilancia la qualunque in termini di teorie del complotto e accuse agghiaccianti. E così, dando una scorsa al suo feed in una tranquilla domenica mattina, ecco che ci si imbatte in una tripletta a tempo record di post che suscitano indignazione.

Il primo, però, è quello che di indignazione ne suscita di meno. Si tratta di un video in cui Fusaro ricorda come "Citigroup vuole Mario Draghi al Quirinale, Goldman Sachs al governo... comandano le banche ormai", taglia corto. Evvai col complotto, snocciolato con il consueto lessico fusariano, lessico su cui ci si interroga sempre: ma dice sul serio?

Passiamo poi al secondo post. Ecco che rilancia un articolo di servizio del sito del Corriere della Sera, che spiega "cosa si può fare senza green pass" a partire dal primo febbraio, giorno in cui sono entrate in vigore le nuove limitazioni. A corredo dell'articolo, ecco che Fusaro commenta: "Questo abominio segna una delle pagine più infauste della storia del nostro Paese". Sì, come no...

Ma il post più agghiacciante è il terzo. Ecco che Fusaro rilancia un titolo che riprende le parole di Walter Ricciardi, il consulente di Roberto Speranza che ricorda come "Bill Gates ha sempre azzeccato le previsioni". Ed ecco che il filosofo commenta: "E come mai le azzecca sempre? Una risposta ci sarebbe". Vien da chiedergli: quale? Forse il fatto che come i peggiori deliri complottisti sostengono che dietro la pandemia ci sia lo zampino di Bill Gates? Ogni commento è superfluo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.