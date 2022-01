Silvio Berlusconi, tam-tam drammatico da Arcore: "Sta somatizzando", la testimonianza sulle condizioni del Cav

23 gennaio 2022 a

L’assenza di Silvio Berlusconi al vertice del centrodestra e soprattutto l’annuncio del ritiro dalla corsa per il Quirinale affidato a Licia Ronzulli avevano alimentato diverse voci. Le motivazioni non sono politiche ma di salute, la conferma è arrivata soltanto in un secondo momento: negli ultimi giorni il Cavaliere si è recato più volte all’ospedale di San Raffaele di Milano per farsi controllare da Alberto Zangrillo.

Sebbene si parli di un “check-up di rito”, pare che il leader di Forza Italia sia attentamente monitorato da giovedì. “Sta somatizzando”, è la voce che arriva dal suo “cerchio magico”, che però ha preferito non scendere nei dettagli. Quindi la causa dei viaggi saltati per Strasburgo prima e Roma poi sarebbe da ricercare nelle condizioni di salute, che pare abbiano svolto un ruolo importante nella scelta di Berlusconi di fare un passo indietro. Tra l’altro l’annuncio del ritiro affidato alla senatrice Ronzulli ha agitato il partito e riaperto una vecchia battaglia interna.

Quella divenuta di dominio pubblico lo scorso autunno, quando i tre ministri - e in particolare Renato Brunetta - avanzarono delle proteste adducendo a difficoltà nell’avvicinare Berlusconi, condizionato dai suoi “fedelissimi”. Fatto sta che il Cav è uscito di scena, rinunciando al sogno quirinalizio, e ha lasciato il ruolo di kingmaker a Matteo Salvini: non prima, però, di aver posto un veto su Mario Draghi presidente della Repubblica…

