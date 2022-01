Controcorrente, Rita Dalla Chiesa sbotta: "Green pass, un pugno in faccia". Anche Veronica Gentili ammutolisce

24 gennaio 2022 a

Si è parlato di contagio e vaccino nella puntata di Controcorrente andata in onda ieri sera su Rete 4. Tra gli ospiti di Veronica Gentili c'era anche Rita Dalla Chiesa, che ha commentato un fenomeno sempre più frequente ultimamente, quello di chi cerca la positività a tutti i costi per non vaccinarsi e ottenere comunque il green pass, il certificato ormai indispensabile e necessario per quasi tutte le attività. "Cosa c'è dietro questa follia?", ha chiesto la conduttrice.

"E' un pugno in faccia, uno schiaffo a tutte le persone che sono morte, a tutte quelle che sono state male davvero", ha risposto la Dalla Chiesa. Che poi non ha potuto non fare riferimento a un recente e drammatico caso di cronaca: quello del ragazzo no vax di 28 anni morto di Covid in ospedale. Il giovane avrebbe negato fino alla fine di avere il virus e si sarebbe presentato in ospedale solo quando ormai le sue condizioni erano gravissime.

Quando i medici gli hanno messo il casco dell'ossigeno, lui se lo sarebbe addirittura strappato dalla testa. Alla fine, il personale medico lo ha convinto a rimetterselo, ma ormai era troppo tardi e il ragazzo è deceduto. A tal proposito Rita Dalla Chiesa ha commentato: "Tutto quello che noi stiamo sentendo è contro tutto quello che hanno vissuto e pagato tante persone".

