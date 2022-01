Piazzapulita, la profezia di Paolo Mieli: "Esito scontato, ecco chi sarà il nuovo capo dello Stato"

28 gennaio 2022 a

"Penso che siamo alla fase finale, anche se sono due o tre sere che avrei dato la stessa risposta": Paolo Mieli, ospite di Piazzapulita su La7, ha commentato le vicende che da qualche giorno a questa parte ruotano attorno all'elezione del presidente della Repubblica Tutto sembra essere ancora fermo, visto che le parti politiche non hanno trovato un accordo sul nome da candidare e votare a maggioranza. Secondo lo storico, però, difficilmente si andrà oltre questa settimana. Piuttosto ottimista, insomma.

Mieli, poi, ha detto di sapere con certezza chi sarà eletto alla presidenza della Repubblica: "L’esito a mio avviso è scontato: sarà Mario Draghi il nuovo capo dello Stato. Guardo queste cose dall'alto, come se vivessi in un altro Paese, senza seguire nevroticamente gli aggiornamenti minuto per minuto e mi sembra sia la cosa che ha più senso. Più passa il tempo più me ne convinco".

A intervenire sulla questione è stato anche lo storico Luciano Canfora, ospite in collegamento con Corrado Formigli: "Lo spostamento dell'asse del governo ci sarà nel momento in cui Draghi diventerà presidente della Repubblica. Salvini sta tirando la corda, perché il suo sogno è diventare ministro degli Interni e spostare l'asse del governo. Questo comporta che il governo si sta logorando e che la campagna elettorale è nell'aria".

