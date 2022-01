Dritto e Rovescio, "guardate come sono ridotto": long-Covid, Michele rovinato dai farmaci. Racconto-choc

28 gennaio 2022 a

Si è tornati a parlare di Covid e vaccino nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. Tra gli ospiti del programma c'era anche Michele, che ha fornito una testimonianza molto forte sulla sua esperienza con il virus. L'uomo ha raccontato: "Ho preso il Covid, sono stato 5 mesi in ospedale, di cui 3 in terapia intensiva, penso di essere stato fortunato. Ancora oggi ho gli strascichi della malattia".

Michele ha spiegato che la spiacevole esperienza ha coinvolto non solo lui, ma tutta la sua famiglia: "E' stata durissima, ci ha provato sia mentalmente che fisicamente. A chi non vuole vaccinarsi dico di andare a leggere il bugiardino delle pastiglie che prendo oggi dopo l'infezione". Un appello rivolto a chi dice di avere paura dell'iniezione per quelli che potrebbero essere gli effetti del farmaco in futuro. Michele li ha invitati a leggere il foglietto illustrativo delle medicine che prende ancora oggi "per vedere quali sono i loro effetti collaterali".

Parlando dell'infezione, contratta un anno fa, l'uomo ospite di Del Debbio ha rivelato di aver "visto la morte in faccia". Adesso, pur essendo guarito dalla malattia, ha ancora i postumi del Covid, come lui stesso ha spiegato in studio.

