Green pass, Vittorio Sgarbi picchia duro contro Mario Draghi: "Secondino degli italiani? Dia un segnale"

30 gennaio 2022 a

a

a

Vittorio Sgarbi prende atto della rielezione al Quirinale di Sergio Mattarella. Dopo essersi impegnato come telefonista a nome di Silvio Berlusconi, il critico d'arte riconosce la volontà del Parlamento. Da qui la richiesta al premier: "Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile 'Green Pass'. O vuoi passare alla storia come il secondino degli italiani?".

Video su questo argomento "Vittoria Belloni? Secondo commissariamento dopo Draghi": la rasoiata di Vittorio Sgarbi

Ma il deputato del Misto non è nuovo a critiche nei confronti della certificazione verde. E neppure a governo e presidente del Consiglio. "Non si capisce quale perversione induca il Governo italiano a scelte illiberali, che nulla hanno a che fare con l’evidenza scientifica, per imporre non l’obbligo vaccinale (che, seppur discutibile, senza la comprovata certezza della sua efficacia, potrebbe corrispondere a un tentativo di contenere la diffusione del virus) ma il super green pass invece del semplice tampone nei luoghi di lavoro", erano state le sue parole.

"Quindici ore di diretta per questa roba?". Vittorio Sgarbi, fucilata contro Mentana: storie tesissime | Video

A chiedere una svolta, oltre a Sgarbi, Giancarlo Giorgetti. Se in un primo momento il ministro della Lega avesse fatto pensare a delle dimissioni, poi è arrivata la precisazione: "Dimissioni? Per affrontare questa nuova fase serve una messa a punto: il governo con la sua maggioranza adotti un nuovo tipo di metodo di lavoro che ci permetta di affrontare in maniera costruttiva i tanti dossier, anche divisivi, per non trasformare quest'anno in una lunghissima, dannosa campagna elettorale che non serve al paese". Insomma, un chiaro appello a Draghi che, ora più che mai, deve pensare agli altri problemi. E non solo la pandemia.

"Almeno 40 traditori, quanti in Forza Italia". Vittorio Sgarbi inchioda gli azzurri: Casellati, ecco le vere cifre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.