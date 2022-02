Fabrizio Pregliasco, "quello che l'Oms non dirà mai": Covid, una vergognosa censura?

03 febbraio 2022 a

a

a

Siamo alla fine della pandemia? Secondo Fabrizio Pregliasco ci siamo vicini e i segnali ci sono tutti: "Sta rallentando la velocità di incremento dei casi e le prospettive sono quelli di un abbassamento consistente della forza della quarta ondata", ha detto il virologo ad Affari italiani. Poi ha aggiunto: "Nella migliore delle ipotesi Omicron, nonostante il numero ancora elevato di vittime, potrebbe giocare a nostro favore arrivando non all'immunità di gregge ma all'immunità di comunità". Di cosa si tratta? "Salvo l'insorgenza di nuove varianti strane e pericolose, in primavera e in estate avremo un netto miglioramento, poi il prossimo autunno e il prossimo inverno il Covid sarà come un'aggiunta un po' più cattiva all'influenza stagionale", ha spiegato Pregliasco.

Vaccino personalizzato, l'ultimo siero anti-Covid: il ruolo degli anticorpi, ecco come funziona

Parlando dell'Organizzazione mondiale della Sanità, poi, l'esperto ha rivelato: "L'Oms non dirà mai 'da oggi la pandemia è scomparsa', ma ci sarà una presenza accettata e accettabile della malattia. Siamo nella fase di transizione verso un momento decisamente migliore. Beviamo ancora un pochino di medicina amara e poi vivremo tutti meglio".

Green pass, l'ultima impensabile stretta: "Fino a quando viene prorogato", cala la scure dell'Europa

Infine, sulla possibilità di proroga dello stato di emergenza, è stato piuttosto rassicurante: "Ritengo che il 31 marzo non verrà rinnovato, anche perché quando si tengono stretti i buoi per troppo tempo poi non ce la fanno più". E la quarta dose di vaccino invece? Secondo lui, "non sarà universale, ma un richiamo come quello contro l'influenza per anziani, fragili e più esposti".

"Verso lo scioglimento, ormai è inutile": la conferma dai vertici Cts. Speranza scaricato anche dai suoi tecnici?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.