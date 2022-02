Sergio Mattarella, "la Regina Elisabetta molto impressionata": il dettaglio arrivato pure a Buckingham Palace

03 febbraio 2022 a

È ufficialmente iniziato il secondo mandato di Sergio Mattarella, che oggi - giovedì 3 gennaio - ha giurato nell’Aula della Camera. Poi ha tenuto il discorso di insediamento, nel suo caso il secondo a distanza di sette anni dal primo. Un discorso in cui il capo dello Stato ha ribadito di aver accettato la rielezione per senso di responsabilità, non potendo sottrarsi alla richiesta del Parlamento.

Dopo l’omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria, Mattarella è salito a bordo della Lancia Flaminia 355 decappottabile, l’auto che dal 1960 accompagna l’insediamento del capo dello Stato e i momenti più solenni. Con lui a bordo c’erano il presidente del Consiglio Mario Draghi e il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti. Durante lo speciale del Tg4, Filippo Romano ha svelato un curioso retroscena su questa automobile: “La Regina Elisabetta rimase molto impressionata. Ogni volta che torna a Roma - ha dichiarato l’ex capo del cerimoniale del Quirinale - fa mille complimenti per la bellezza della macchina, della scorta a cavallo e dei corazzieri”.

La Flaminia decappottabile con a bordo il presidente Mattarella e il premier Draghi ha percorso la strada dall’Altare della Patria al Quirinale: durante il percorso, diverse persone hanno dedicato applausi e urla di ringraziamento a Mattarella, che ha risposto salutando con la mano.

