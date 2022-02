Matteo Bassetti, "obbligo vaccinale a oltranza": la proposta estrema a Tagadà, chi vuole punire

07 febbraio 2022 a

"Non dimentichiamoci che chi ha sostenuto il green pass non lo ha fatto per rendere i ristoranti più sicuri ma per incentivare le persone a vaccinarsi". Questo il pensiero di Matteo Bassetti, ospite di Tagadà in onda su La7. Bassetti spiega che il pass è un "obbligo surrettizio" che ci ha permesso di "portare a casa il 30 per cento di vaccinati in più". Ma green pass e obbligo vaccinale possono convivere? "Per un periodo limitato sì" ma se l'emergenza finirà "il 31 marzo il green pass andrà almeno ripensato, vale la pena mantenerlo per prendere un aereo, un treno o per entrare in un ospedale" ma non altro. "Sarebbe anacronistico e forse 'tafazziano' per un Paese come l'Italia che vuole essere nuovamente ospitale per il turismo".

Le persone oggi hanno tanta paura, paura di prendersi il Covid e di tornare alla vita di prima, in ragione di quello che hanno visto in questi due anni. Oggi però il Covid, grazie ai vaccini, non è più quello che abbiamo conosciuto, lo abbiamo depotenziato soprattutto con i richiami del vaccino, assomiglia ora ad un'influenza, non un raffreddore ancora, ma si può ragionevolmente tornare a vivere. Sono rimasto sconcertato dall'aeroporto deserto, visto a Roma qualche giorno fa, così come i ristoranti, le strade vuote. Ora c'è il modo di tornare, con precauzioni, alla normalità. Spero che questo messaggio arrivi alla popolazione", ha spiegato il direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

"Non comprendo l'ansia dei giornalisti a parlare della quarta dose. Gli argomenti di pura valenza scientifica devono rimanere tali: non sappiamo ancora, dai dati, dell'utilità della quarta dose. É probabile che vi sarà una quarta dose, non credo che sarà tale, credo che sarà un richiamo magari a ridosso del prossimo autunno. Per venti anni non ci siamo mai occupati di pandemia, anche se esistevano, e ora non parliamo che di Covid. Parliamo invece della necessità di fare il ciclo vaccinale ed il richiamo, la terza dose ora, e concentriamoci sulla consapevolezza di vivere con attenzione ma di vivere la vita con più normalità", ha concluso Bassetti.

