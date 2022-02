Otto e Mezzo, Zurlo demolisce Conte? Travaglio sbrocca e si copre di ridicolo: dove riesce a spingersi sui banchi a rotelle

09 febbraio 2022 a

Un Marco Travaglio sempre più provato, sempre più in difficoltà, quello che si manifesta in collegamento a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7, la puntata è quella di martedì 8 febbraio. A confrontarsi col direttore del Fatto Quotidiano, ecco Stefano Zurlo del Giornale.

E Zurlo "tocca" Giuseppe Conte, già sufficientemente in difficoltà dopo essere stato fatto fuori dalla leadership M5s dal tribunale di Napoli. E se tocchi l'avvocato, Travaglio ringhia e azzanna. "Gli sprechi sono sempre dannosi. Ho capito che guardiamo avanti, infatti rispetto al governo Conte siamo andati avanti con misure molto più funzionali e pratiche. Purtroppo abbiamo buttato via un sacco di soldi in primule e banchi a rotelle di cui parlavo prima", ricorda Zurlo riferendosi alla grottesca gestione di Conte e Domenico Arcuri.

Apriti cielo, ecco che Travaglio scatta: "Sono tutte stupidaggini che sono state smentite dal presidente dell'associazione presidi italiani. I banchi a rotelle sono stati ordinati dai dirigenti scolastici e sono una minima parte degli arredi che sono stati dati. Una pura invenzione, il fatto che siano uno spreco. Sono rimasti lui e Matteo Renzi a parlare dei banchi a rotelle". Insomma, Travaglio si riduce a difendere ancora l'indifendibile, quei banchi a rotelle che abbiamo visti ammassati nei magazzini scolastici o, peggio, in discarica.

