Luc Montagnier è morto? "Riscontri dai suoi amici italiani": gli ultimi sviluppi sul premio Nobel

Continua a essere avvolta nel mistero la presunta morte di Luc Montagnier. Il professore 89enne, insignito del premio Nobel per la medicina nel 2008, è stato dato per deceduto da France Soir, ma ancora non sono arrivate conferme né smentite ufficiali a riguardo. Il direttore Xavier Azalbert ha ribadito la notizia a distanza di ore e ha aggiunto ulteriori dettagli: Montagnier sarebbe morto alla presenza dei suoi figli.

Il sito bufale.net, che si occupa di verificare appunto la veridicità o meno delle notizie diffuse in rete, ha provato a fare il punto della situazione: “In questi mesi, provando a verificare alcune notizie relative al medico francese, abbiamo stretto rapporti con diversi soggetti. Interpellati in giornata sulle indiscrezioni relative a Luc Montagnier morto, non ci sono pervenuti segnali positivi. Cosa vuol dire questo? In questi minuti ci arrivano sostanzialmente segnali non molto incoraggianti da persone che in Italia sono vicine al medico e che, per questioni di privacy e rispetto verso la famiglia del medico, preferiscono restare anonime”.

Montagnier era stato a Milano lo scorso gennaio, quando era sceso in piazza per la manifestazione no-vax organizzata da Gianluigi Paragone: in quella circostanza era stato la “star” dell’evento, dato che con le sue fake news sulla pandemia di Covid e soprattutto sul vaccino era diventato il punto di riferimento dell’universo no-vax.

