Otto e mezzo, Lucio Caracciolo: "Perché è più grave della Guerra fredda". Biden contro Putin, finirà in sciagura

12 febbraio 2022 a

Lucio Caracciolo interviene da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata dell'11 febbraio sulle tensioni tra Stati Uniti e Russia per l'Ucraina e le ricadute sul caro energia. Soprattutto: "Siamo in una fase estremamente critica, molto più grave della Guerra fredda, perché Russia e Usa non riescono a parlarsi davvero, non si capiscono", spiega il direttore di Limes. "Questo è un rischio superiore a qualsiasi intenzione bellica o non bellica".

"Non credo che vogliano scatenare la terza guerra mondiale, ma in questa fase la guerra di propaganda diventa fondamentale", prosegue Caracciolo. E nel frattempo "una minaccia reale sono le sanzioni, e le controsanzioni russe, che sarebbero anche contro di noi. Per restare al gas, visto che il 40 per cento del gas che consumiamo viene dalla Russia (il 21 per cento viene dall'Algeria), stiamo parlando di qualcosa di rilevante".

Caracciolo si dice però convinto che la Russia "non bloccherà le forniture di gas all'Europa, perché c'è una interdipendenza strutturale": Putin infatti "guadagna parecchi soldi da questo mercato e non ha nessuna intenzione di perdere questa fetta di mercato europeo". Quindi, conclude il direttore di Limes, "non dovremmo soffrire particolarmente a meno che non ci sia una guerra mondiale".

