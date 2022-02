Matteo Bassetti "simbolo del degrdo". L'attacco senza precedenti dal Fatto quotidiano

12 febbraio 2022 a

Matteo Bassetti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui lancia in aria una mascherina e il Fatto quotidiano lo ha massacrato. Si legge infatti in un articolo che "l'infettivologo televisivo", "ha aspettato di trovarsi nei pressi di una siepe e colà, letta l'ultima circolare ministeriale, si è trovato nell'impellenza di liberarsi della mascherina FFP2 lanciandola in aria. Fortuna che chi passeggiava nel parco con lui ha immortalato lo storico gesto con uno scatto, subito postato su Instagram dal professore-influencer: atletico, in fresco di lana e cravatta rossa da collegamento con Barbara D'Urso".

E ancora, nell'articolo si sottolinea la "scritta al neon celeste, da concorrente in pectore di Ballando con le Stelle, dice: 'Viva la Vida'. La didascalia è da manuale dei 'normalizzatori del virus'": Quindi prende in giro quanto scrive Bassetti a corredo della foto: "'Oggi finalmente lanciamo via (sic, ndr) l'obbligo delle mascherine all'aperto nell'attesa di farlo anche al chiuso. Bisogna tornare a uscire a cena, a viaggiare, a divertirsi, a ballare e a pensare al futuro in maniera positiva (sic, ndr). Viva la vita'. Bassetti è quello che a giugno 2020 disse: 'Non credo che avremo una seconda ondata'".

Soprattutto al Fatto non deve essere piaciuta la frase del professore: "Sto pensando di entrare in politica". "Ma chi ci salva dal degrado deontologico e pure estetico di questa stagione?", chiosa il Fatto.

