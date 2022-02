Silvio Berlusconi, "prima volta dopo il ricovero": dove l'hanno beccato (e con chi), il ritorno in pubblico

12 febbraio 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi è riapparso in pubblico per la prima volta dal suo ultimo ricovero, durato otto giorni nella solita stanzetta dell’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia è stato visto arrivare nel pomeriggio di sabato 12 febbraio all’UPower Stadium di Monza, dove ha assistito al match casalingo stravinto dalla sua squadra per 4-0 contro la Spal.

Arrivato poco prima del fischio d’inizio insieme a Marta Fascina, al senatore Adriano Galliani e al fratello Paolo, Berlusconi è apparso in buone condizioni. Al punto da rilasciare anche alcune dichiarazioni a partita finita: “Oggi a Monza sono tornato allo stadio. Il calcio è sempre stata la mia passione. Con 29 trofei vinti mi onoro di essere il presidente più vincente della storia”. C’è stato spazio anche per una battuta sulla politica e in particolare sul centrodestra, dato in crisi dopo quanto accaduto nella partita per il Quirinale.

“Se sono arrabbiato con Matteo Salvini e Giorgia Meloni? Non posso dire di essere arrabbiato, ho parlato con loro recentemente - ha dichiarato il Cav, che poi ha utilizzato una metafora - dobbiamo essere consapevoli della nostra superiorità numerica nei confronti della sinistra. Dobbiamo metterci in campo con delle volontà aggressive nei confronti delle squadre avversarie per puntare sempre un risultato positivo”.

