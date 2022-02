Clemente Mastella e Sandra Lonardo, "fare l'amore a 80 anni? Cambiano i tempi ma...", una confessione da urlo

14 febbraio 2022 a

“Siamo sposati dal 1975 e prima siamo stati fidanzati per 6 anni”: Clemente Mastella e sua moglie Sandra Lonardo sono intervenuti a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 per parlare della loro relazione, in occasione di San Valentino. I due hanno spiegato anche quale sia il segreto di un legame così stabile e duraturo: "Ci vuole molto affetto, molta stima e comprensione”.



Il sindaco di Benevento, poi, ha svelato cosa ha regalato a sua moglie per la festa degli innamorati: "Un grande mazzo di rose rosse, e stasera faremo una cena da soli". La Lonardo però ha spiegato che, a differenza di quanto successo negli scorsi anni, questa volta il marito si è dimenticato di aggiungere un biglietto ai fiori: "Gli altri anni mi ha scritto cose bellissime, come 'ti risposerei' o 'starei ancora 100 anni con te'. Più passano gli anni e più è bello stare insieme alla nostra età”. I due hanno anche elencato i rispettivi difetti. Lui ha confessato: "Sandra magari su una cosa che dico mi risponde 'no vabbé...' ed io mi arrabbio”. Le invece: “Clemente è molto distratto, non si interessa per nulla delle cose della casa, demanda tutto a me”.

Quando i conduttori gli hanno chiesto se si sentissero un po' i 'Ferragnez' della politica, loro hanno risposto: “Siamo un po' come i Maneskin e i Cugini di Campagna: ecco, noi siamo i Cugini di Campagna”. "Allora potreste essere i 'Mastellaz'?", li hanno incalzati. E loro hanno replicato: “E perché no...". Parlando di gelosia, invece, la Lonardo ha ammesso: “Lo siamo stati entrambi, quando Clemente faceva il deputato a Roma, e non c'era ancora il cellulare, mi chiamava 25 volte al giorno”. Poi hanno chiosato: "L'amore fa bene sempre, a qualsiasi età. Cambiano i tempi ma è sempre bello”.

