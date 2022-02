Veronica Gentili, altro disastro: "Crede siano divinità greche", ecco chi la ridicolizza in pubblico

15 febbraio 2022 a

C'è di nuovo Veronica Gentili nella rubrica di Stefano Lorenzetto, "Pulci di notte", nella quale vengono sottolineati e corretti gli strafalcioni commessi dai giornalisti. Nel mirino finisce un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano lunedì 14 febbraio, nel quale la conduttrice di Controcorrente parla dell'"ultimo fine settimana di Ottobre" e di "un acquazzone di fine Marzo". Dov'è l'errore? Lorenzetto fa notare che i mesi dell'anno non vanno scritto con la maiuscola.

"Probabilmente crede che siano divinità greche": così Lorenzetto schernisce ironicamente la Gentili. Poi continua con la sua spiegazione: "Come già insegnava Aldo Gabrielli nel suo Dizionario linguistico moderno, edito nel 1956, i nomi dei mesi vanno 'scritti sempre con lettera minuscola considerandoli nomi comuni e non propri'. Fanno eccezione i soli nomi dei mesi in eventi particolari, quali il Maggio fiorentino o il Giugno pisano".

Nel mirino di Lorenzetto, poi, ci finisce anche l'intervista del Manifesto a Francesco Sinopoli, segretario Fic Cgil. Quest'ultimo, infatti, dice che "dopo lo sciopero generale del 10 dicembre è accaduto un fatto senza precedenti nella storia sindacale della scuola: è stato firmato un accordo separato sulla mobilità di 1200 milioni di lavoratori con un sindacato (la Cisl, ndr) che rappresenta una minoranza mentre la maggioranza non è stata messa in grado di trattare". Lorenzetto allora sottolinea: "A noi sembra più che altro un fatto senza precedenti nella storia dell’umanità, considerato che l’accordo riguarda quasi un settimo della popolazione mondiale".

