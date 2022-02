Agorà, Claudia Fusani e Lucio Malan scattano in piedi: "Solo stron***". Faccia a faccia e a un passo dalla rissa

15 febbraio 2022 a

La temperatura nello studio di Agorà - la trasmissione quotidiana di Rai3 condotta da Luisella Costamagna - si è improvvisamente alzata a causa di alcuni interventi poco condivisibili di Lucio Malan su no-vax e green pass. Il senatore di Fratelli d’Italia ha avuto uno scontro molto duro con la giornalista Claudia Fusani, tanto che a un certo punto entrambi sono scattati in piedi, quasi come se volessero arrivare al contatto.

La Costamagna ha poi riportato l’ordine, ma a far scattare entrambi il fatto che la Fusani abbia accusato il meloniano di dire bugie. In particolare un passaggio di Malan sul green pass ha fatto storcere il naso a tutti gli ospiti presenti in studio e in collegamento: “Impedisce a milioni di persone di lavorare, di salire sull’autobus o su un treno - ha dichiarato - ma il sangue dei non vaccinati è ritenuto idoneo per fare una trasfusione, lo ha detto il ministero della Salute”.

Una correlazione davvero senza senso, non a caso Matteo Bassetti ha scosso vistosamente la testa: “Ho sentito cose strampalate”. Malan allora si è sentito accerchiato e ha provato a fare la vittima: “Siete cinque contro uno”. A chiudere la questione il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, che senza troppi giri di parole ha reso noto al meloniano di aver detto una “stronz***”.

