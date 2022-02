Pierluigi Bersani, lo spot pro-vaccino a L'aria che tira: cosa gli scappa di bocca davanti alla Merlino

15 febbraio 2022 a

Pier Luigi Bersani è stato accolto nello studio de L’aria che tira - la trasmissione condotta da Myrta Merlino su La7 - sulle note della canzone ‘C’è chi dice no’ di Vasco Rossi, del quale tra l’altro il leader dell’Articolo 1 è un grande fan. La scelta del brano non è stata casuale: il riferimento è a chi ha scelto di non mettersi in regola e da oggi non può più andare a lavoro, essendo scattato l’obbligo di Green Pass rafforzato.

“Vasco dice no a tante cose ma non al vaccino - ha dichiarato Bersani - e non mi sembra una persona che non sia libera nella testa e nella vita. Vorrei ricordare a queste persone che dicono no che in questo momento e già da un bel po’ abbiamo la vaccinazione obbligatoria per tutti quelli che lavorano nella sanità, nella scuola e nel settore della sicurezza. Credo che si tratti di una misura forte, ma se si ricorda che chi non è vaccinato, ovvero circa il 6-7% della popolazione, occupa le terapie intensive per il 73%, anche nei momenti più acuti a danno di altre patologie, allora qui viene fuori un discorso di responsabilità individuale”.

A riguardo Bersani ha insistito molto: “Responsabilità individuale verso la propria salute ma anche responsabilità sociale alla quale nessuno può sottrarsi. Hanno dato il tempo a tutti per mettersi in regola, mi sembra razionale”.

