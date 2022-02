Matteo Bassetti a DiMartedì: "Covid, non è ancora finita. Cosa ci aspetta dopo questa quarta ondata"

16 febbraio 2022 a

É il momento di essere ottimisti rispetto alla pandemia. Matteo Bassetti, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 15 febbraio, lo dice chiaramente: "Non è ancora finita, ma la quarta ondata volge al termine. Dovremo imparare a convivere col virus, ma credo che con la popolazione protetta, tra vaccinati e guariti, possiamo affrontare più tranquillamente il futuro".

"La situazione è decisamente migliorata e ci consente di prendere alcune decisioni come quella di levare le mascherine all'aperto che, pur tardivamente, è stata presa", dice ancora il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova a Radio 101. "Dopodiché credo bisognerà pensare a fare qualcos'altro con la fine del mese di marzo".

Del resto, prosegue Bassetti, "le varianti ci saranno sempre perché ci sono sempre state con tutti i virus, i batteri, però bisogna farlo diventare un argomento che è puramente scientifico e meno possibile del popolo perché questo continuare a fare terrorismo con le varianti, andare a dire 'arriverà un'altra variante, quindi dobbiamo stare tutti chiusi', tanto non è che se siamo tutti chiusi la variante non arriva. Se arriverà, la affronteremo. Se ci sarà bisogno di fare la quarta dose per tutti, la faremo, se no sarà un richiamo solo per chi è più anziano, per chi è più fragilie", conclude il professore.

