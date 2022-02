Linda Evangelista sfigurata, ecco com'è oggi dopo il ritocchino disastroso. "Un incubo" in prima pagina

16 febbraio 2022 a

La storia di Linda Evangelista è davvero particolare. Tra le top model più amate degli anni Novanta, lo scorso settembre era uscita allo scoperto svelando di essere rimasta sfigurata a causa di un trattamento estetico di criolipolisi. L’incubo è iniziato oltre cinque anni fa, ma soltanto adesso la Evangelista ha deciso di iniziare il percorso di accettazione di quanto le è accaduto, scegliendo di farsi vedere in pubblico sulla copertina di People.

Per la prima volta l’ex top model ha raccontato cosa le è successo e si è dichiarata pronta a condividere il dolore fisico ed emotivo che hanno segnato gli ultimi anni della sua vita: “Amavo sfilare in passerella - sono state le sue parole tra le lacrime al giornalista Jason Sheeler - oggi ho paura di imbattermi in qualcuno che conosco. Non posso più vivere così, nascondendomi e vergognandomi. Semplicemente non voglio più vivere nel dolore. Sono finalmente pronta a parlare”.

La Evangelista ha ricostruito tutta la vicenda, spiegando che i rigonfiamenti emersi sono delle sporgenze dolorose che hanno mutato anche la sua postura: “Non riesco più ad appoggiare le braccia lungo i fianchi. Non credo che nessuno stilista vorrebbe vestirmi così”. Al percorso di recupero fisico l’ex modella ha affiancato anche un percorso legale per il risarcimento dei danni subiti dall’azienda responsabile del trattamento.

