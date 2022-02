Augusto Minzolini, la confessione a L'aria che tira: "Ero di sinistra... ecco il giorno in cui ho cambiato idea"

17 febbraio 2022 a

Augusto Minzolini fa una clamorosa rivelazione durante il collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 17 febbraio. Il direttore de Il Giornale, infatti, confessa di avere avuto "orientamenti di sinistra": "Cambiai idea il giorno delle monetine a Bettino Craxi. Io stavo lì. La giustizia non può essere linciaggio, non può essere mediatica".

"In quel momento ricordai il film La caccia", prosegue Minzolini. "Noi possiamo dire quello che vogliamo ma trent'anni passati così, con un Paese che non ha una grande classe dirigente, questo è il fatto, allora tu devi rivedere quella storia e questi referendum hanno quel motivo lì, il riequilibrio del potere".

Ma il discorso non trova d'accordo Dario Nardella che al contrario attacca i giornalisti: "Perché il mondo dell'informazione non riflette su come utilizza gli atti giudiziari? Questo è uno dei problemi per esempio", dice il sindaco di Firenze. Ma Maria Giovanna Maglie, che è in collegamento, gli fa notare che sono i magistrati stessi a fornire ai giornalisti gli atti...

