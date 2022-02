Ermal Meta positivo al Covid: "Avevo tre dosi di vaccino, ma sono stato male"

17 febbraio 2022 a

Ermal Meta positivo al Covid. E' stato lui stesso a farlo sapere ai suoi fan tramite un post sui social. Il cantante è "riapparso" in pubblico, spiegando il motivo della sua lunga "latitanza": "Scusate la mia assenza di questi giorni, ma nonostante le tre dosi di vaccino mi sono preso il Covid e sono stato abbastanza male", ha scritto. Fortunatamente, però, le sue condizioni sarebbero già migliorate.

"Adesso sono in ripresa. Spero di ritornare in forma il prima possibile. Vi abbraccio, a presto", ha chiosato Ermal. A corredo la foto di tre tamponi, che dimostrano la positività al virus. In molti gli hanno augurato di guarire presto, manifestandogli affetto e vicinanza. Non è mancato, però, anche un pizzico di polemica. Un utente infatti ha scritto: "Andrebbe definito meglio 'sono stato abbastanza male'. Se non sei stato ricoverato il vaccino ha fatto pienamente il suo lavoro (proteggere al 90% da ricovero o peggio). Chiarire eviterebbe la strumentalizzazione del tuo messaggio da parte degli 'omega testa di mattone'".

La critica nasce dal fatto che il post di Meta sia stato punto di ritrovo anche dei soliti no vax, convinti dell'inutilità del vaccino. Il cantante, che ha vinto il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro, ha sottolineato infatti di non aver preso il virus in forma leggera. E questo ha fatto giungere i detrattori dell'iniezione a conclusioni pressoché sbagliate.

