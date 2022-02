Giorgia Soleri insultata: "Finta malata, a che gioco stai giocando". Maneskin travolti dalla vergogna

16 febbraio 2022 a

Giorgia Soleri è stata presa di mira da un gruppo di hater, all’interno dei quali si nascondono anche dei “fan” dei Maneskin. La fidanzata di Damiano David è diventata un personaggio pubblico di riflesso al successo riscosso dalla rock band romana: l’aspetto positivo che è in questo modo la modella 26enne ha potuto dare ancora più forza e risonanza alla sua battaglia sulla vulvodinia, malattia subdola di cui soffre da tempo.

Nell’ultimo periodo i sintomi sono peggiorati, tanto da costringerla a rinunciare ad alcuni impegni lavorativi e ad essere meno presente sui social. Eppure c’è chi ha il coraggio di mettere in dubbio il fatto che sia malata: secondo queste menti malate dei social, la Soleri reciterebbe solo un ruolo per diventare punto di riferimento di molte donne che combattono lo stesso male. La 26enne ha deciso di sfogarsi con una serie di tweet: “Non avete idea di che cosa significhi rivivere 10 anni di trauma ogni giorno per colpa di un gruppo di persone (perché giustamente vedete solo ciò che è pubblico, non la me*** che arriva in privato) che han deciso di prenderti di mira colpendo i tuoi punti deboli”.

“Sono contenta per chi non può capire - ha aggiunto la Soleri - anzi forse vi invidio anche un po’. Ma abbiate almeno la decenza di non giudicare”.

