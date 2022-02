PiazzaPulita, Massimo Cacciari azzanna Formigli sul vaccino: "A me lo chiede? Uno scandalo!"

18 febbraio 2022 a

a

a

Nella settimana in cui è entrato in vigore, oggettivamente fuori tempo massimo, l'obbligo vaccinale per gli over-50 (pena, sospensione dal lavoro e dello stipendio), il tema del siero-per-legge tiene banco a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 17 febbraio.

Massimo Cacciari demolisce Draghi: "Chi ha il bastone del comando nel governo". Ora è tutto chiaro: i motivi dello sfacelo

Tra gli ospiti ecco Massimo Cacciari, il filosofo che non è certo un no-vax, tanto da essere immunizzato, ma altrettanto certo è contrario a regole, lacci, lacciuoli e imposizioni al tempo della pandemia di Covid. E la sua contrarietà la esprime senza giro di parole alcuno quando viene chiamato in causa da un improvvido Formigli, il quale gli chiede un parere, appunto, sull'obbligo vaccinale.

"Perché è sceso in politica". Prodi, la confessione su Draghi: Italia commissariata per sempre?

"A me lo chiede? A me lo chiede?", parte subito polemico Cacciari, poiché effettivamente la sua posizione è arcinota "Lei sa benissimo come la penso su queste materie, è una cosa scandalosa. In nessun paese al mondo è passata una norma di questo genere. In nessun paese al mondo c'è l'obbligo della vaccinazione per andare a lavorare. Nessun paese al mondo: in alcuni paesi, alcuni settori di lavoratori. Ma in nessun paese tutti i lavoratori - ribadisce ancora -. Punto, basta. Vogliamo parlare ancora di questa faccenda? Di come è stata gestita la pandemia? Ma per carità. Comunque questa storia qui è uno scandalo. È uno scandalo", conclude uno scoppiettante Cacciari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.