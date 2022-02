L'aria che tira, Tommaso Cerno inchioda Barbacetto: "Lettera di Tiziano Renzi, qual è l'elemento di reato?"

18 febbraio 2022 a

a

a

Tommaso Cerno ha risposto a Gianni Barbacetto sul caso Open e sulla discussa lettera di sfogo che Tiziano Renzi ha scritto al figlio Matteo nel 2017. Missiva che è stata messa agli atti di un processo contro papà Renzi e data in pasto al circo mediatico per fare scalpore, soprattutto con il passaggio sui collaboratori più stretti dell’ex premier che formerebbero la “banda bassotti”.

"Cafone. La lettera di babbo Renzi? Voi del Fatto...": Maria Teresa Meli umilia Barbacetto, il massacro dalla Merlino | Video

Intervenuto in collegamento a L’aria che tira - la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino - Cerno non ha avuto risposta da Barbacetto sulla seguente questione: “La banda bassotti non esiste, è un fumetto, non ha detto banda della Magliano. Qual è l’elemento di reato di quella lettera?”. Il giornalista del Fatto Quotidiano ha sviato il discorso: “Il risultato di tutto ciò sarà che in Italia ci si avvia a una giustizia a due velocità: inflessibile, potente e rapida per i poveri cristi e muta e silenziosa nei confronti dei potenti”. “Questo è falso”, hanno risposto in coro Cerno e Maria Teresa Meli.

"Lo sfogo in romanesco di Mario Draghi". Retroscena-Meli, premier fuori di sé: cosa gli esce di bocca | Video

Poi Cerno si è espresso anche sul referendum giustizia: “Non si sa cosa farà il Pd, ci sono due anime. Spero che non dica di non andare a votare. Il referendum va rispettato con profondo e mistico silenzio, poi il Pd potrebbe lasciare libertà di coscienza o votare per il no, ma non deve dire di non andare a votare”.

"O Draghi saluta tutti e ne ne va. Oppure...". Sallusti, due scenari drammatici per il premier: ecco cosa lo aspetta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.