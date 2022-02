Bruno Vespa, una domanda scottante a Matteo Salvini: "Quanto è disposto a pagare ancora?"

19 febbraio 2022 a

Mario Draghi sta iniziando a perdere le staffe. Lo certifica anche Bruno Vespa, che riavvolge il nastro e torna alle elezioni per il Quirinale. In quel caso abbiamo assistito a quello che la firma del Giorno definisce uno sfregio al premier. Sì, perché "Draghi era la persona giusta arrivata al governo al momento giusto. Noi ingenui pensavamo che i partiti avrebbero ricambiato la cortesia mandandolo al Quirinale. Non è andata così, anzi, per dirla tutta, non c'è stato un solo momento in cui abbiano pensato di farlo".

Secondo il conduttore di Porta a Porta il timore di elezioni anticipate e di un sordo risentimento verso un supplente di alto profilo, dunque troppo severo, ha frenato le forze politiche al governo. I voti mancanti in ogni caso non hanno minato la credibilità di Draghi. Anzi, "la conferma di Mattarella - prosegue Vespa - ha permesso a Draghi di uscire dignitosamente dalla contesa, ma il carattere del presidente del Consiglio non gli consente compromessi in un percorso complesso come quello tracciato dal Pnrr, di cui l'Italia ha assorbito buona parte delle risorse europee".

Insomma, in un clima così teso gli incidenti di percorso (basta guardare al Mille proroghe su cui l'esecutivo è andato sotto ben quattro volte) non sono una sorpresa. Non per questo però il presidente del Consiglio è pronto ad accettarli. Motivo per cui la scorsa notte, "Draghi si è molto infuriato e prima di mettere una nota sul registro degli scolari indisciplinati è andato dal preside (Mattarella) a dire che di questo passo gli esami di maturità finiranno male". Ma basteranno i rimproveri? Per Vespa no. "Il Movimento 5 Stelle risponde solo in parte a Giuseppe Conte, il Pd è una pentola che bolle per statuto, la Lega deve recitare due parti in commedia. Nei venti giorni successivi alla conferma di Mattarella Fratelli d'Italia è cresciuta di due punti, quasi tutti a spese della Lega". Da qui una domanda al leader del Carroccio Matteo Salvini: "Quanto ancora Salvini sarà disposto a pagare il suo senso di responsabilità?".

