Non è l'Arena, tra Luca Telese e Mariano Amici finisce a insulti: "Tamponi ai kiwi, da ricovero", "Taci nullafacente"

21 febbraio 2022 a

a

a

Luca Telese e il dottore Mariano Amici - accusato di dire che il vaccino anti-Covid è un "veleno" - si scontrano duramente da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 20 febbraio: "Io spiego che cosa sono i vaccini e i meccanismi di funzionamento e spiego i rischi e i benefici mentre voi esprimete giudizi parlando alla pancia della gente", si difende il medico. Quindi il giornalista lo interrompe: "La pandemia è finita grazie ai vaccini. Ce l'hanno gli italiani la convenienza".

“Iniziato subito il trattamento”. Regina Elisabetta col Covid: paura a Palazzo, con cosa la stanno curando

"Lei Telese non ha competenze scientifiche. Non so di che espedienti vive", contrattacca Amici. E Telese ribatte: "Faceva i tamponi ai kiwi, ci vuole il 118". La tensione e i toni salgono: "Lei è un nullafacente, viene qui ad arrangiarsi la giornata", tuona il medico: "Lei è un perfetto incompetente, quindi stia zitto. Non si permetta di parlare con me. Non mi rivolga la parola. Fino a prova contraria io non so nemmeno di che vive".

Regina Elisabetta positiva al Covid a 95 anni, panico a Londra: "Ecco le sue condizioni"

Quindi interviene il conduttore: "Scusate... vorrei riportare tutto a un clima di dialogo". Ma Amici ancora una volta perde la pazienza e lo sovrasta. Infine, rivolto nuovamente a Telese lo attacca: "Non devi dire menzogne".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.