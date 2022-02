Matteo Bassetti e moglie aggrediti, la rabbia di Giuseppe Cruciani: "Profili di imbecillità assoluta", chi accusa

Francesco Fredella 21 febbraio 2022 a

a

a

Giuseppe Cruciani, giornalista romano, è ospite d’eccezione di Non stop news, in onda sulla prima radiovisione d’Italia, in cui si affrontano tanti temi: dalla questione Ucraina ai Referendum, passando per l’emegenza Covid. E parla anche del prof. Matteo Bassetti, che a Genova ha ricevuto pesanti minacce verbali insieme a sua moglie. “Saluto personalmente Matteo Bassetti, aggredito a Genova verbalmente. Ci sono profili di imbecillità, follia assoluta, quando un medico che combatte il Covid sta prendendo un aperitivo con sua moglie”, dice ancora Cruciani.

"Altro che stare in televisione: se non fosse in Italia...". Faccia a faccia con la rom, Giuseppe Cruciani picchia durissimo | Video





Poi parla della Pandemia e delle restrizioni. "Mi pare che il mondo va in una direzione e noi verso un'altra. In Inghilterra c'è un ritorno alla normalità ed il trattamento del Covid come un'influenza, noi rimaniamo con il Green Pass: dovrebbe essere tolto ovunque. Francamente, diventa un laccio burocratico e anche per il turismo non va bene".

"Lei è pericoloso". Cruciani processato per Mauro da Mantova e i no vax: caos in diretta | Video

E ancora: "I non vaccinati stanno subendo una punizione eccessiva, c'è un accanimento contro le discriminazioni che subiscono i non vaccinati: non puoi salire su un autobus, ad esempio. Oppure non possono fare attività sociale o sport", puntualizza il giornalista che è sempre sopra le righe. Ma stavolta, al mattino presto, con gli occhiali da sole e la mascherina rosa - la sua preferita, puntualizza - affronta una marea di temi. A tu per tu con il pubblico, a telefoni aperti.

"La grande menzogna sui non vaccinati": Giuseppe Cruciani a valanga contro Andrea Romano | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.